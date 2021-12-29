Заборона на переїзд і зміну місця проживання: в Україні оголосили про плани у разі воєнного стану

Українцям можуть заборонити зміну проживання у разі воєнного стану / Reuters

Українцям можуть заборонити переїжджати або змінювати місце проживання у разі запуску на території України або в окремих місцевостях воєнного стану. Заборони або обмеження здійснюються військовим командуванням, а також органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Правила не застосовуватиметься до ситуацій, коли місце перебування або проживання одночасно буде змінюватися на реєстрацію в тих місцевостях, де воєнний стан не впроваджено. Таку постанову було прийнято під час засідання Кабміну у середу, 29 грудня.

Як повідомляє Укрінформ, уряд затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування або проживання осіб на території, де діє режим воєнного стану.

Заборона на переїзд та зміну проживання в Україні

У пояснювальній записці до документа зазначено, що постанову створено для того, щоб визначити, яким чином військове командування і можливі військові адміністрації будуть заборонятимуть обмежуватимуть вибір місця проживання осіб, які живуть на території, де діє воєнний стан.

"Проект постанови розроблено з метою визначення механізму реалізації заходів щодо встановлення військовим командуванням разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення) заборони або обмеження на вибір місця проживання (перебування) осіб на території, на якій діє воєнний стан", - наголошується в документі.

Крім того, уточнюється, що ці заходи можуть діяти на підставі положень Конституції України, законів про правовий режим воєнного стану, свободи пересування і вибору місця проживання, надання публічних послуг про реєстрацію місця проживання, указі президента та інших нормативно-правових актів.

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Хто ухвалюватиме рішення щодо обмеження вибору місця проживання

У МВС розповіли, що рішення про запуск заборони або обмеження на зміну місця проживання прийматиметься військовим командуванням на підставі указу президента України. Воєнний стан може бути впроваджено як по всій території країни, так і в окремих місцевостях.

В яких випадках дозволять переїжджати/змінювати місце проживання

Вимоги не поширюються на випадки, коли місце перебування або проживання одночасно змінюється на інше місце реєстрації, перебування або проживання на території, де немає воєнного стану.

Дії влади у разі воєнного стану

Військове командування, а також військові адміністрації у разі їх створення, повинні самостійно або з підключенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ухвалити рішення про заборону або обмеження вибору місця проживання людей.

Якщо таке рішення буде прийнято, населення має бути негайно поінформоване шляхом засобів масової інформації.читайте такожРішення буде прийнято без зволікань: в РНБО оцінили шанси впровадження воєнного стану Україні

Влада повинна пояснити причини і обставини ситуації, яка може нести загрозу населенню.

Також людям повинні пояснити, на який термін впроваджуються заборони або обмеження на вибір місця проживання.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Росія сконцентрувала свої війська біля кордонів України. Однак, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Київ не має наміру запускати режим воєнного стану і продовжить протистояти агресії РФ у рамках діючої політико-правової ситуації.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна не збирається впроваджувати режим воєнного стану.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що незважаючи на посилення російської військової присутності біля українських рубежів, ситуація не є критичною. За його словами, для наступу Росії знадобиться мінімум 500-600 тисяч військових.