Українські поліцейські отримають "ковідні" значки: для чого вони потрібні

У МВС розробили значки про вакцинацію / УНІАН

Українські поліцейські незабаром почнуть носити на формі спеціальні значки, які повідомлятимуть, що вони пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Їх розробили в МВС, повідомив глава відомства Денис Монастирський,

За його словами, така ідея викликана тим, що бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті висувають претензії у відповідь – мовляв, а чи сам правоохоронець вакцинований? Тепер громадянам буде видно і зрозуміло, чи отримав правоохоронець щеплення.

"ММи навіть розробили зараз значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські, де буде вказано, що він вакцинований", – розповів Монастирський в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Глава МВС запевнив, що у системі його відомства вже станом на жовтень 2021 року є понад 70% повністю вакцинованих проти коронавірусної хвороби працівників.

У цьому ж ефірі:

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що мутація дельта-варіанту коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, вже зафіксована в Україні. Найбільше заражень новою мутацією коронавірусу виявлено у Львові та Тернополі.

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що загальнонаціональний локдаун оголошується тоді, коли всі області перейдуть в "червоний" рівень епіднебезпеки. На сьогодні вже половина країни знаходиться в ній.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу 26 жовтня коронавірусом заразилося понад 19 тисяч осіб. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.

За добу в лікарні через хворобу госпіталізували 2 939 осіб, а 734 – померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу. Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.