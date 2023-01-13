Українські бобри з Волині унеможливили атаку окупантів з боку Білорусі - ЗМІ

Уздовж кордону України та Білорусі тягнуться кілометри річок, що вийшли з берегів, і в'язких полів.

На Волині популяція бобрів унеможливила наступ з Білорусі / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, pixabay.com

Збройні сили України готуються до можливого наступу окупантів з боку Білорусі. Однак, виявилося, що атака РФ неможлива - цьому посприяла місцева популяція бобрів.

Як пише Sky News, в Україні спостерігається незвично м'яка зима, що створює ідеальні умови для оборони. Уздовж кордону України та Білорусі тягнуться кілометри річок, що вийшли з берегів, і в'язких полів.

Офіційні особи попередили, що російський наступ може відновитися з території Білорусі. Тому Україна почала готуватися. Сотні загонів, набраних з місцевого населення, готові захищати прикордонну зону.

Один з таких підрозділів - Волинська бригада територіальної оборони - проводить навчання в оточенні каламутних озер з холодною водою, через які російським військам буде важче пройти.

"На своїй землі вам все допоможе відстояти її – ландшафт, безліч річок, які цього року вийшли з берегів", – сказав один із заступників командира бригади Віктор Рокун.

Водночас представник підрозділу Сергій Хоминський заявив, що в України є ще один корисний союзник - місцева популяція бобрів.

"Коли будують дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року цього не сталося через війну, тож тепер скрізь вода", - сказав він.

Керівник оборонної консалтингової компанії Rochan Consulting, аналітик Конрад Музика сказав, що, хоча в Білорусі можна спостерігати нарощування російських військ, напад на північний захід України з території Білорусі зіткнеться з величезними труднощами.

"Це жахливе місце для проведення наступальної операції. Там багато водотоків, дуже мало доріг", - сказав він.

"Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією", - додав він.

Як повідомляв Главред, польський генерал Богуслав Пацек заявив, що Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ і ймовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найвірогідніший варіант, що атака відбудеться приблизно в березні.

Раніше російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика. За його словами, рік – це досить великий термін для такої напруженої війни. Соціолог припустив, що за цей рік путінська Росія зазнає поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.

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