Україна не піде в наступ на територію Росії - Арестович назвав причину

Радник ОП назвав два варіанти, які можуть захистити Україну від нових воєн з Росією.

Україна не піде в наступ на територію РФ / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українська армія в жодному разі не піде в наступ на Росію і не намагатиметься захопити російські території. Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він також не може спрогнозувати, чи буде реальний розвал Росії. Адже багато політиків у світі не хочуть цього розвалу.

"Чи можемо ми планувати розвал Росії? Ми можемо тільки сподіватися на це. Тому що це сили і фактори, проти яких в світі багато тих, хто проти неї виступають. І це відповідь, чому українські Збройні сили і сили оборони не підуть на територію Росії. Тому що зміна з благородних, що захищають себе і Західний світ на агресора дуже багатьма на Заході буде вкрай погано сприйнятий. Там навіть до постпутінського миру не всі готові, не кажучи вже про постросійський", - сказав Арестович.

Радник ОП переконаний, що є лише два варіанти, за яких Україна буде захищена від можливих майбутніх воєн з РФ.

"Це робиться на двох умовах. Ми повинні бути настільки сильними, що вони не розраховують на варіант перемогти нас військовим шляхом. Так, гадити економічно, інформаційно, дипломатично, але військово немає. І друге - або вони розвалюються і фізично немає суб'єкта, який буде пред'являти претензії Україні", - додав Арестович.

Звільнення територій України від окупантів

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що для України 2023 рік може стати переможним у війні. Вона має можливості звільнити усі свої території і повернутися до кордонів станом на 1991 рік. Він назвав дві можливі дати цього – кінець травня або серпень 2023 року.

Проте військовий експерт Роман Світан зазначає: коли Україні вдасться повернути усі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України – це розпад Російської Федерації на складові.

Світан зазначав, що захисники України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до окупованого Криму. Однак немає сенсу наступати, доки не промерзне ґрунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Криму очікується після лютого-початку березня.

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