В оборонному відомстві США "абсолютно підтримують всі оборонні засоби, які можуть надати Україні міжнародні союзники та партнери".

У Пентагоні підтримали рішення союзників про постачання Україні танків / Фото УНІАН, Reuters

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер заявив, що США підтримують рішення союзників передати Україні західні танки.

За його словами, тривають обговорення щодо передачі Україні зброї західного зразка.

"Коли мова йде або про танки, або про протиповітряну оборону, або про артилерію - все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками і партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я очікую, що там це теж буде обговорюватися", - сказав Райдер на брифінгу.

На питання про позицію Пентагону щодо поставок Україні танків Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві "абсолютно підтримують всі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема, танки".

"У цей розрахунок входять здатність здійснити навчання керувати цими засаобами, їхня підтримка в робочому стані. Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США або про наших партнерів. І ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевагу на полі бою", - підкреслив представник Пентагону.

Поставка Україні танків

11 січня стало відомо, що Велика Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав: "Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військової технології нового покоління, яка допоможе виграти цю війну".

Президент Польщі Анджей Дуда, який 11 січня приїхав до Львова, заявив, що його країна передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard в рамках міжнародної допомоги з відбиття російської агресії.

"Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Танки Leopard будуть надані в рамках коаліції", - заявив Дуда після зустрічі у Львові з президентом Зеленським і президентом Литви Науседою.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

За даними Politico, прагнення Великої Британії постачати Україні бойові танки - головний біль для Олафа Шольца, але малоймовірно, що канцлер Німеччини подолає своє небажання відправляти важку німецьку бронетехніку Києву, якщо цього не зробить Вашингтон.

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