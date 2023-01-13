ЗСУ йдуть вперед на Донбасі: подробиці просування під Кремінною

Українські захисники відбили наступ російських військ в районі Стельмахівки.

ЗСУ просуваються в районі Кремінної / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Бійці Збройних сил України продовжують просування в напрямку Кремінної Луганської області.

12 січня українські та російські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили наступ російських військ в районі Стельмахівки (16 км на захід від Сватового).

"У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаку російських військ в районі Кремінної, що може свідчити про подальше просування українських сил до населеного пункту", - повідомили аналітики.

У свою чергу міністерство оборони РФ заявило, що російські війська знищили українські диверсійно-розвідувальні групи в 44 км на північний захід від Сватового в районі Кислівки, Вільшан, Табаєвки, Крохмального і Первомайського в Харківській області.

Крім того, уточнюється, що за даними Міноборони Британії протягом останніх двох днів на підступах до Кремінної тривали сильні бої, а російські війська перекинули підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії на вразливу Кремінську ділянку лінії фронту.

/ understandingwar.org

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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