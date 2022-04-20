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Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти на 9 травня

20 квітня 2022, 14:31

Російські загарбники уже незаконно призначають своїх директорів будинків культури.

Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти до 9 травня/ Reuters

На окупованих територіях Запорізької області російські військові ходять по будинках культури і вимагають керівників та працівників цих закладів готуватися до святкування 9 травня.

Окупанти змушують людей готуватися до проведення концертів, які будуть присвячені Дню перемоги. Про це розповів в.о. міського голови міста Бердянськ Олександр Свідла.

"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора", – цитує слова Свідли пресслужба Запорізької ОВА.

Він додав, що такі дії окупантів обурюють людей, і зазначив, що окрім втручання у роботу закладів культури загарбники ще й поширюють фейкові заяви і наполягають на колабораціях.

Раніше повідомлялося, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібен хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами. Тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м’ясником" за звірства під час ведення війни у Сирії. Саме тому тому обстріли та бомбардування окупантами посиляться, зазначають у НАТО.

Також раніше блогер і кандидат історичних наук Сергій Климовський зазначав, що війна для росіян перестає бути поняттям символічним з далекими дідами і стає чимось менш приємним, ніж пиятика 9 травня.

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війна в Україні 9 травня Запорізька область вторгнення Росії
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