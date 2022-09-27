Українець захотів стати одним з "кадирівців", але поплатився

Українець захотів стати одним з" кадировців", але поплатився / скріншот

У Черкаській області Служба безпеки України викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до бойового підрозділу "кадирівців".

Чоловік поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "Ахмат", повідомляє прес-центр СБУ.

"Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання – проводити підривну діяльність на території регіону. За даними слідства, зловмисником виявився житель Сєвєродонецька, який в липні цього року переїхав в Черкаську область під виглядом переселенця зі сходу. Встановлено, що він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ і виправдовував ракетні удари по українських містах та інші військові злочини загарбників", - сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що бійці російського спецпризначення "Ахмат" і 19 загону "БАРС" пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ.

Також повідомлялося, що російське військове командування поставило позаду загонів військових РФ підрозділи кадировців, щоб вони не давали окупантам відступити і втекти з поля бою. Однак серед цих загонів виявилося багато кадирівців, які хочуть помститися російським десантникам за дії їхніх попередників у Чечні.

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