Спробували піти в атаку: ЗСУ розбили кадирівців на Донеччині

ЗСУ розбили кадирівців на Донеччині/ Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Спроба підрозділів кадирівців піти в атаку на Донеччині й зайняти один з населених пунктів закінчилася для них провалом. Вони не лише не змогли виконати завдання, а й втратили багатьох своїх "товаришів по зброї".

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що російському військовому керівництву на фоні невдач на Харківщині зараз терміново потрібна хоч якась перемога.

Через це командування російських збройних сил віддало наказ активізувати наступальні дії на окремих ділянках фронту в Донецькій області. Але спроба атакувати українські війська, яку здійснили кадирівці та російські солдати, провалилася.

"9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення "Ахмат" і 19 загону "БАРС" спробували зайняти один із населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України та зазнали втрат: 16 військовослужбовців вбито, понад 20 поранено", – розповів журналіст.

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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