"Потрібна хоч якась перемога": на Донбасі ЗСУ знищили "кадирівців"

ЗСУ знищили "кадирівців" / Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Бійці російського спецпризначення "Ахмат" та 19 загону "БАРС" пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ, повідомляє у Telegram український журналіст Роман Цимбалюк.

Російське командування кинуло окупантів на штурм, так як ЗС РФ "терміново потрібна хоч якась перемога".

У зв'язку з цим був відданий наказ про активізацію наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.

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"9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення "Ахмат" і 19 загону "БАРС" спробували зайняти один з населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України і зазнали втрат", - розповів журналіст

Більше десятка ліквідованих, стільки ж поранених.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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