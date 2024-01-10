Всі стояли на колінах і плакали: на фронті загинув батько 5 дітей

Російські окупанти вбили українського військового Сергія Палічука з Чернівецької області.

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На фронті загинув батько 5 дітей / Колаж: Главред, фото: Чернівецька ОВА

На фронті загинув український військовий Сергій Палічук. Він був родом з села Зруб-Комарівський Сторожинецької громади Чернівецької області. Про це заявили в Чернівецькій ОВА.

Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну на фронті. Російські окупанти вбили Сергія під час боїв за Богданівку Донецької області. Він не дожив до свого дня народження всього один день.

"Герой, який віддав життя за Батьківщину. У селі Зруб-Комарівський Сторожинецької громади Чернівецького району попрощалися з буковинцем солдатом Сергієм Палічуком. Віддали шану Героєві та висловили щирі співчуття родині", - йдеться у повідомленні. відео дня

Окупанти відібрали батька у п'ятьох дітей. Без свого коханого чоловіка залишилася і дружина Сергія.

Як писав Главред, український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.

Крім того, у лікарні Харкова унаслідок важких поранень під час ракетного обстрілу РФ міста 2 січня померла 84-річна акторка, заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Смерть зірки театру підтвердили колеги по цеху.

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