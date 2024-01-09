Шанси України на перемогу в 2024-му році: Ходжес сказав, що повинен зробити Захід

У 2024 році можуть відбутися вирішальні події у розв'язаній РФ війні проти України, проте все залежить від рішень Заходу. ЗСУ перемогли б і минулого року, якби західний світ зробив необхідні кроки. Для перемоги потрібно обмежити військові постачання Росії з боку Ірану і Північної Кореї, а також натиснути на Китай. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
Як повідомляє Егг, він розповів про те, що 2024 рік може стати вирішальним у війні, якщо країни-союзники так вирішать.
"Цей рік може стати вирішальним, якщо США і їхні союзники вирішать, що він буде вирішальним. Це не означає, що війна буде виграна цього року", вважає генерал.
За його словами, Україна могла перемогти ще в 2023 році, але на Заході не були ухвалені потрібні рішення.
"На жаль, я не бачу, щоб на даний час ухвалювалися необхідні рішення", - сказав Ходжес.
Росію потрібно позбавити постачань з Ірану і КНДР
Бен Ходжес акцентував увагу на тому, що Росія залежить від постачань озброєнь з Ірану і КНДР. Припинення військової підтримки і тиск на Китай могло побут забезпечити перемогу України.
"Це, в свою чергу, теж дещо свідчить про російську оборонну промисловість. І якби Захід впровадив відповідні санкції, чинив би тиск на Китай, щоб той припинив підтримку Росії, і вжив би заходів, що перешкоджають постачанню боєприпасів з Північної Кореї, то Україна змогла б виграти війну", - переконаний генерал.
Також він додав, що для посилення своїх військ Україні слід було б посилити свою оборонну промисловість ще в 2014 році.
"Хоча це треба було зробити вже в 2014 році, після початку війни", - підкреслив Бен Ходжес.
Війна Росії проти України
У Білорусі розгорнуто ядерну зброю, написали журналісти американського видання The Wall Street Journal. Посилаючись на дані в розвідці США, вони стверджують, що російська зброя розміщена біля кордонів Литви. Таким чином, Путін намагатиметься змусити Захід відмовитися від військової підтримки України.
Захід не змушує Україну йти на заморозку війни з Росією і починати перемовини із Москвою, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Путін сам не хоче будь-якого миру - перемовини із росіянами йшли 8 років, а все в підсумку закінчилося повномасштабною війною.
Росія атакує і накопичує війська, сказав президент Володимир Зеленський. Україна відбиває напади окупантів з повітря, але цього недостатньо. Держава потребує посилення системи протиповітряної оборони.
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