Шанси України на перемогу в 2024-му році: Ходжес сказав, що повинен зробити Захід

Україна могла здобути перемогу над агресором Росією ще в минулому році, проте Захід не ухвалив потрібних рішень, сказав американський генерал Бен Ходжес.

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2024-й може стати вирішальним, якщо так вирішать на Заході - Ходжес / Колаж: Главред, фото: 17-а ОТБр, УНІАН

У 2024 році можуть відбутися вирішальні події у розв'язаній РФ війні проти України, проте все залежить від рішень Заходу. ЗСУ перемогли б і минулого року, якби західний світ зробив необхідні кроки. Для перемоги потрібно обмежити військові постачання Росії з боку Ірану і Північної Кореї, а також натиснути на Китай. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Як повідомляє Егг, він розповів про те, що 2024 рік може стати вирішальним у війні, якщо країни-союзники так вирішать.

"Цей рік може стати вирішальним, якщо США і їхні союзники вирішать, що він буде вирішальним. Це не означає, що війна буде виграна цього року", вважає генерал.

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За його словами, Україна могла перемогти ще в 2023 році, але на Заході не були ухвалені потрібні рішення.

"На жаль, я не бачу, щоб на даний час ухвалювалися необхідні рішення", - сказав Ходжес.

Росію потрібно позбавити постачань з Ірану і КНДР

Бен Ходжес акцентував увагу на тому, що Росія залежить від постачань озброєнь з Ірану і КНДР. Припинення військової підтримки і тиск на Китай могло побут забезпечити перемогу України.

"Це, в свою чергу, теж дещо свідчить про російську оборонну промисловість. І якби Захід впровадив відповідні санкції, чинив би тиск на Китай, щоб той припинив підтримку Росії, і вжив би заходів, що перешкоджають постачанню боєприпасів з Північної Кореї, то Україна змогла б виграти війну", - переконаний генерал.

Також він додав, що для посилення своїх військ Україні слід було б посилити свою оборонну промисловість ще в 2014 році.

"Хоча це треба було зробити вже в 2014 році, після початку війни", - підкреслив Бен Ходжес.

Війна Росії проти України

У Білорусі розгорнуто ядерну зброю, написали журналісти американського видання The Wall Street Journal. Посилаючись на дані в розвідці США, вони стверджують, що російська зброя розміщена біля кордонів Литви. Таким чином, Путін намагатиметься змусити Захід відмовитися від військової підтримки України.

Захід не змушує Україну йти на заморозку війни з Росією і починати перемовини із Москвою, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Путін сам не хоче будь-якого миру - перемовини із росіянами йшли 8 років, а все в підсумку закінчилося повномасштабною війною.

Росія атакує і накопичує війська, сказав президент Володимир Зеленський. Україна відбиває напади окупантів з повітря, але цього недостатньо. Держава потребує посилення системи протиповітряної оборони.

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