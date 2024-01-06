Ракети скоро закінчаться: США можуть припинити поставки ракет до Patriot - NYT

Одна ракета-перехоплювач до системи ППО Patriot може коштувати 2-4 мільйона доларів.

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США можуть припинити поставки ракет до Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

В Україні можуть закінчитися ракети до комплексів Patriot. США згодом не зможуть передавати Україні ці ракети. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на офіційні особи Білого дому і Пентагону.

Лише одна ракета-перехоплювач може коштувати 2-4 мільйона доларів. Виділені гроші на допомогу Україні вже закінчуються.

Україні необхідні це озброєння, адже воно ефективно може протидіяти балістичним ракетам. Ці системи ППО змогли змінити хід битви в небі від моменту, коли перша батарея Patriot вийшла на бойове чергування.

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Майор української армії зазначав, що системи ППО створили над країною щит. Якщо західні партнери не будуть допомагати Україні, то тоді людям доведеться "жити" в укриттях, як це було на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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