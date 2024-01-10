Сотня щодня: до прифронтової лікарні надходить рекордна кількість поранених

Кількість поранених бійців ЗСУ в прифронтовому місті рекордно зросла за тиждень.

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У прифронтову лікарню надходить рекордна кількість поранених / колаж: Главред, фото: УНІАН

В одну з найбільших в Україні травматологічних лікарень за останні тижні надійшла рекордна кількість поранених захисників України з важкими травмами. Про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова в Дніпрі редакції ABS News.

За словами Сергія Риженка, чисельність поранених зросла на 30%. Він стверджує, що лікарня приймає від 40 до 100 тяжкопоранених щодня, а команда лікарів проводить від 50 до 100 хірургічних операцій протягом 24 годин.

Головний лікар розповів, що більшість операцій - це ампутація кінцівок і з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну медбригади лікарні провели ампутацію для понад 3000 солдатів.

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Українські військові акцентують увагу на тому, що найбільшою смертельною загрозою для солдата передової зараз є вибух російського безпілотника. При цьому важливо пам'ятати, що скорочення допомоги Заходу призводить до зменшення кількості снарядів в наявності, а слідчо - дає перевагу російській армії на полі бою.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екс-командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була в наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

Також, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти в наступ. Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насильство, зазначив речник ЗСУ.

Крім іншого, заяви кремлівських чиновників про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Повідомлення про наступ росіян у Харківській області є пропагандою ворога. Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

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