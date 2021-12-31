НАТО і США обговорили Росію

Дата переговорів з країною-агресором призначена.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив про Росію з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
За підсумками зустрічі, він заявив, що Альянс готовий до діалогу з агресором. Також генсек назвав дату переговорів. Цілком ймовірно, що вони відбудуться 12 січня, йдеться у Twitter- акаунті генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Крім цього, під час розмови сторони підняли питання про нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною.
Столтенберг підкреслив, що НАТО готове до діалогу з РФ в Раді Росія - НАТО.
Рада НАТО-Росія
Разом з тим, за словами Олександра Грушко, заступника глави Міністерства, склад російської делегації для зустрічі з представниками НАТО зараз опрацьовується.
Для РФ важливо, щоб до неї увійшли високопоставлені військові, так як "мова йде про питання військової безпеки".
Якщо засідання все ж відбудеться, воно стане першим за два з половиною роки.
За даними ЗМІ, на цій зустрічі можуть підняти тему концентрації російських військ поблизу України, а також вимог РФ щодо нерозширення НАТО на схід.
Ультиматум Росії до НАТО
Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.
Обговорення України
В Альянсі пояснили, що планують обговорити питання, що мають стратегічне значення. Зокрема, проведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. З ними будуть спілкуватися про ситуацію в безпеці в країнах і про поточний прогрес в реформах, що стосуються оборони.
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