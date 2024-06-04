Україні потрібно контрнаступати для сильних позицій на переговорах – Foreign Policy

Раджан Менон спрогнозував кілька можливих варіантів закінчення цієї війни.

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Війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У разі початку переговорів, Україні потрібні сильніші позиції, які може забезпечити новий контрнаступ ЗСУ, заявив директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка і старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

Як пише він у матеріалі на Foreign Policy, Україні критично важливі інформаційні успіхи, які будуть підкріплені хоч чимось на полі бою, адже останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі.

Він не виключає, що якщо ситуація найближчим часом не зміниться, Захід рано чи пізно зупинить або радикально зменшить свою допомогу. Тому демонстрація успіхів необхідна і для підтримки допомоги, і для майбутніх переговорів.

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Не виключається, що якщо Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, вони можуть закінчитися для України територіальними втратами. Однак навіть локальний успіх на фронті, посилений західною допомогою, зможе посилити переговорну позицію України.

Сценарії завершення війни

При цьому Менон спрогнозував кілька можливих варіантів закінчення цієї війни.

Найближчим часом РФ досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах: візьме частину територій, а іншу частину країни поверне у свою орбіту.

ЗСУ зможуть відбити частину території: за підсумками мирного договору Україна увійде в ЄС і НАТО, але на її території не будуть присутні військові з інших країн.

Ніхто не зможе досягти успіхів на фронті: за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю і не під впливом РФ.

Закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський раніше попередив про найгірший сценарій закінчення війни. Попередження президента прозвучало на тлі відмови Конгресу протягом кількох місяців ухвалити пакет допомоги.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США сказали, якого закінчення війни в Україні вони очікують. Речник Держдепу наголосив, що позиція США щодо того, кого вони хочуть бачити переможцем у цій війні, є чіткою.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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