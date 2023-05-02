Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану - CNN

Якщо переговори щодо завершення війни і відбуваються, то без відома офіційного Києва і без його узгодження.

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Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії / Фото 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, ua.depositphotos.com

Україні нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска щодо завершення війни, про яку він заявив 30 квітня, повертаючись з Угорщини до Риму. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

Як повідомляв Главред, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії, спрямованої на врегулювання війни між Росією і Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

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Що Папа Римський говорив про війну в Україні

Влітку минулого року Папа Римський Франциск заявляв, що позиція НАТО могла спровокувати країну-агресора РФ на війну.

У серпні 2022 року Папа Римський Франциск відзначився неоднозначною заявою. Глава католицької церкви прокоментував вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, назвавши її "невинною жертвою війни".

У вересні на фоні ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз йде війна між Росією та Україною.

Пізніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

У березні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що хотів би приїхати до Києва, але поки не робить це через Москву. Він хотів би прибути з візитом не лише в Україну, але і в Росію.

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