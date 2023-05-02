Чи зацікавлені насправді США у швидкому закінченні війни в Україні: експерт здивував подробицями

США прагнуть підтримувати Україну, але залишаються стриманими у своїй політиці щодо конфлікту з РФ, підкреслив Яременко.

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Яременко розкрив подробиці підтримки України з боку США / Українська добровольча армія, ОП, УНІАН

США розглядають різні питання, пов'язані з підтримкою України у війні з країною-агресоркою Росією, але при цьому Штати дотримуються стриманої та далекоглядної позиції, щоб не допустити загострення конфлікту до рівня, коли він може перенестись за межі України. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

"США прагнуть і підтримуватимуть Україну задля досягнення перемоги. Але при цьому є й інша складова політики США – не допустити загострення конфлікту, перенесення його за межі України. Тобто виникнення загрози Третьої світової війни та прямого збройного конфлікту між НАТО та РФ. І в цьому ключі США вирішується дуже багато питань щодо того, які саме озброєння надавати Україні, як застосування цих озброєнь Україною проти Росії може вплинути на позицію РФ та які дії у відповідь це може викликати з точки зору застосування ядерної зброї тощо. Тут США (хоч це і певна гра слів) проявляють стриманість чи далекоглядність, але цей елемент політики він теж присутній", - розповів Яременко.

Водночас експерт наголосив, що США все ж хочуть перемоги України у війні з РФ і вважають, що необхідно підтримувати країну стільки, скільки потрібно, щоб досягти цієї мети.

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"Я думаю, що всі у світі, хто підтримує Україну, з різних причин хочуть, щоб ця війна закінчилась якнайшвидше. Та питання ще й у тому, що США дивляться на те, чи є в України така можливість та наскільки це реалістично. І реалістична позиція виглядає так, що з точки зору Америки Україні треба гарантувати, що її підтримуватимуть стільки, скільки потрібно. Це не має змушувати нас думати, що ця війна триватиме нескінченно довго, це зовсім про інше. Про те, що наша боротьба важлива, і її підтримувати стільки, скільки потрібно, щоб перемогти", - зауважив він.

Хто такий Богдан Яременко? Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

Дивіться відео, на якому показано щоденну роботу українських артилеристів, які обстоюють нашу свободу та право на мирне життя:

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