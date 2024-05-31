Україні не до 'толерантності': Жорін різко розкритикував 'червоні лінії' для ударів по РФ

Росія прагне повністю знищити Україну, тому ЗСУ повинні бити по всіх об'єктах окупантів, заявив Максим Жорін.

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Українці самі мають вирішувати, як захищати країну - Жорін / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army, скріншот з відео

"Червоні лінії" у війні з Росією є абсурдними. Українці самостійно повинні вирішувати, як захищати свою країну. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Це наші союзники можуть ще гратись в якусь "толерантність" із РФ. В нашій боротьбі вже будь-які "червоні лінії" є абсурдними, а яким способом захищати власну країну, повинні вирішувати самі українці", - зазначив військовий.

Жорін наголосив, що війна в Україні є "повноцінною", а метою Росії є повне знищення держави. Тому, за його словами, ЗСУ мають бити по всіх об'єктах ворога - військових, інфраструктурних, стратегічних, а також знищувати логістику окупантів.

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"Тільки у цьому випадку можна вважати, що ми робимо все для перемоги... Варто усвідомити нарешті, що не можна воювати наполовину - трохи воювати, трохи гратись в правила та заборони, бити чи не бити по ворожій території", - підкреслив Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Як повідомляв Главред, адміністрація Байдена послабила обмеження на удари ЗСУ американською зброєю по території Росії. Тепер Україна може використовувати РСЗВ HIMARS біля Харківської області, пише The Guardian.

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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