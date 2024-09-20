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Україні можуть таємно дозволити бити по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

Руслана Заклінська
20 вересня 2024, 23:11
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Про дозвіл на удари далекобійними ракетоами не повідомлятимуть до їхнього першого запуску.
Україні можуть таємно дозволити бити по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

США і Британія можуть "негласно" дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Рішення планують ухвалити в секретно, щоб зберегти елемент несподіванки та максимізувати ефективність першого удару. Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела.

Західні дипломати вже готові підписати відповідні домовленості. За даними видання, про дозвіл на використання ракет не повідомлятимуть до їхнього першого запуску, щоб уникнути передчасних витоків інформації і досягти "елементу несподіванки".

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Як зазначають у виданні, США хочуть спочатку побачити детальний план президента України Володимира Зеленського щодо того, як ці удари можуть допомогти під час зимової фази війни. Остаточне рішення можуть ухвалити на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня.

Зеленський уже кілька місяців намагається отримати дозвіл на ракетні удари по території РФ. Водночас у команді президента США Джо Байдена відчувається "нервозність" через можливі політичні наслідки цього кроку для кампанії Камали Гарріс.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Італії провели переговори в Парижі, щоб опрацювати угоду до Генасамблеї ООН. За словами одного із співрозмовників виданні, країни хочуть продемонструвати єдність НАТО та уникнути враження, що Велика Британія і США "домінують в ухваленні рішень".

Удари по Росії далекобійними ракетами - що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не отримала дозволу від Заходу використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії. Хоча США розглядають такий варіант, дозволу досі немає.

Зеленський стверджує, що Україна хотіла б використовувати цю зброю для ударів по військових базах та аеродромах, з яких злітають літаки з керованими авіабомбами (КАБ).

Також відомо, що Велика Британія не дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти Росії без згоди США. Лондон відмовився надати дозвіл, оскільки американські системи наведення є ключовими для точності ударів.

Генерал США у відставці, екс-директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що дозвіл на удари по цілях у глибині Росії може змінити хід війни. За його словами, дозвіл слід надати якомога швидше через постійний російський терор проти українців.

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