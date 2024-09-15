Що потрапить під удар Storm Shadow у Росії: ЗМІ опублікували мапу

Все ж таки Storm Shadow охоплюватимуть менше цілей, ніж американські ATACMS.

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Storm Shadow - що потрапить під удари ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Поки на британського премʼєра Кіра Стармера тиснуть, щоби той дозволив ЗСУ бути по Росії Storm Shadow, The Times опублікував мапу імовірних цілей цих крилатих ракет в Росії.

Згідно з зображеним, ракети охоплюватимуть радіус ближнього прикордоння і навіть військові обʼєкти росіян під Москвою.

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Загалом, у радіус дії Storm Shadow потрапляють 14 аеродромів і аеропортів, один НПЗ і штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Вказується, що Storm Shadow все ж таки мають менше охоплення, ніж, до прикладу, ATACMS, і — відповідно — обмеженішу кількість цілей для уражень.

Куди битимуть Storm Shadow - мапа цілей ЗСУ / Фото: The Times

Дальні удари ЗСУ по Росії - головне

Україна вже тривалий час просить США і Європу дозволити їй завдавати глибоких ударів по країні-агресорці Росії наявними західними засобами далекобійного ураження.

Питання зрушило з місця тільки недавно. У пʼятницю, 13 вересня, глава США Джо Байден обговорив з премʼєром Британії Кіром Стармером таку можливість — але тільки дозвіл на удари крилатими ракетами Storm Shadow.

Вашингтон все ще сумнівається, що удари по території Росії ракетами ATACMS змінять хід боїв, крім того, чиновників зупиняє страх перед "ескалацією" і обмежені запаси балістики у самих Штатах.

А проте Білий дім попросив у Києва надати докладний "план перемоги", щоб ухвалити остаточне рішення. У нього, за чутками ЗМІ, нібито ввійде пропозиція ОП "локально" заморозити бої на передовій.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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