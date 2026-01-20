Рус
В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

Анна Косик
20 січня 2026, 15:56
Для багатьох українців один із видів м'яса став більш доступним.
Як в Україні переписали ціни на свинину

Головне:

  • В Україні подешевшала свинина
  • Свинячий ошийок продають більш як на 40 гривень дешевше, ніж у грудні

Ціни на усі види м'яса в Україні досить високі, але нещодавно один із них неочікувано подешевшав. Мова йде про свинину. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Станом на сьогодні, 20 січня, у супермаркетах ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину свинини нижчі, ніж середньомісячні показники за грудень минулого року.

відео дня

Як в Україні переписали ціни на свинину

Свиняча грудинка сьогодні в середньому коштує 213,62 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця її продавали по 225,45 гривні. Подібна ситуація з лопаткою, яку можна купити по 232,98 гривні за кілограм проти 233,06 гривень у грудні.

Найпомітніше подешевшав ошийок - його ціна сьогодні в середньому становить 288,82 гривні. Хоча місяць тому кілограм цієї частини свині продавали по 334,11 гривні.

На більш ніж 5 гривень за кілограм знизилась вартість свинячої підчеревини. Зараз її продають по 224 гривні, а минулого місяця середня ціна становила 229,05 гривні.

Який продукт незабаром подорожчає в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Володимира Чижа, курячі яйця, ймовірно, у 2026 році подорожчають ще більше, ніж минулоріч. У 2025 році вони показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів - майже 90% у річному вимірі.

А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня на українському ринку спостерігалася тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості.

Напередодні стало відомо, що в Україні подорожчали деякі молочні продукти, серед яких кисломолочний сир. Пачка такого сиру коштує вже більше 100 гривень.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

