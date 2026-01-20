В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

Головне:
- В Україні подешевшала свинина
- Свинячий ошийок продають більш як на 40 гривень дешевше, ніж у грудні
Ціни на усі види м'яса в Україні досить високі, але нещодавно один із них неочікувано подешевшав. Мова йде про свинину. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Станом на сьогодні, 20 січня, у супермаркетах ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину свинини нижчі, ніж середньомісячні показники за грудень минулого року.
Як в Україні переписали ціни на свинину
Свиняча грудинка сьогодні в середньому коштує 213,62 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця її продавали по 225,45 гривні. Подібна ситуація з лопаткою, яку можна купити по 232,98 гривні за кілограм проти 233,06 гривень у грудні.
Найпомітніше подешевшав ошийок - його ціна сьогодні в середньому становить 288,82 гривні. Хоча місяць тому кілограм цієї частини свині продавали по 334,11 гривні.
На більш ніж 5 гривень за кілограм знизилась вартість свинячої підчеревини. Зараз її продають по 224 гривні, а минулого місяця середня ціна становила 229,05 гривні.
Який продукт незабаром подорожчає в Україні - думка експерта
Главред писав, що за словами економіста Володимира Чижа, курячі яйця, ймовірно, у 2026 році подорожчають ще більше, ніж минулоріч. У 2025 році вони показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів - майже 90% у річному вимірі.
А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що минулого тижня на українському ринку спостерігалася тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості.
Напередодні стало відомо, що в Україні подорожчали деякі молочні продукти, серед яких кисломолочний сир. Пачка такого сиру коштує вже більше 100 гривень.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
