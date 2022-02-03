Українці назвали зарплату для комфортного життя: найбільші "запити" у киян

Українці назвали зарплату для комфортного життя / УНІАН

Українці вважають, що достатня для комфортного життя зарплата становить 25 тис. грн. Найвищі запити у людей середнього віку - 35-54 років – 30 тис.грн.

Наймолодших (18-24 роки) і старших (55-60 років) респондентів влаштує заробітна плата в 20 тис. грн, йдеться в дослідженні компанії Gradus Research.

Найбільші "запити" у жителів столиці - вони визначили бажану щомісячну плату на рівні 35 тис.грн.

Ціни підуть вгору

Згідно з опитуванням, 91,7% респондентів вважають, що в 2022-му зростуть ціни на продукти харчування. Чим старша група, тим більше вона схильна вибирати відповідь "сильно виростуть".

Найбільш песимістично налаштовані жителі північних областей України. Цікаво, що жоден респондент з цієї території не вибрав варіант, що ціни можуть знизитися.

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Gradus Research

"Звиклі до інфляції цін і девальвації національної валюти українці традиційно не хочуть зберігати заощадження в гривні: це вибір тільки 6,9% в порівнянні з 41,8% для долара. Але при цьому молоді наші респонденти вірять в гривню: у віковій групі 18-24 вдвічі більше людей (15,9%) в порівнянні з іншими готові економити "на старість" в цій валюті", – розповіла директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

Середня зарплата в Україні - 17 тисяч

Згідно з даними порталу Мінфін, середня зарплата в Україні в грудні 2021 зробити 17453грн.

Середня зарплата по регіонах / index.minfin.com.ua

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