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Зарплата за оцінку жартів шефа: у Києві шукають кандидата, який посміється над гумором директора

28 січня 2022, 20:23

Посада секретна - ніхто не повинен знати, що працівник спеціально сміється над жартами директора.

хихотіння
Сміятися над жартами шефа треба дуже голосно / ua.depositphotos.com

Маркетингове агентство у Києві BDC Consulting опублікувало вакансію, яка називається CEO Joke Assistant. Завдання майбутнього співробітника - голосно сміятися над жартами директора компанії, розширюючи коло шанувальників гумору керівника. Причому посада офіційно називатиметься "менеджер з інновацій". Ніхто, крім HR, не повинен знати, що людина отримує гроші за таку роботу.

Вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua. Примітно, що вона з'явилася ще 12 січня, і, судячи з усього, кандидата, який підходить на цю посаду, наразі не знайшли.

У вакансії написано, що головний виконавчий директор компанії вважає свій гумор "приголомшливим", проте в загальних чатах на його жарти реакції немає. Культура компанії через це страждає, а співробітники, схоже, залишаються без бонусних виплат. Тому терміново шукають людину, яка підтримає віру керівника у власний талант.

СЕО компанії - захоплена людина "з приголомшливим почуттям гумору" — як він каже сам. Наш керівник сильно хвилюється, коли на його жарти в загальних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким вантажем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв'язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника і його віру в іскрометний талант", - вказується в описі пропозиції про роботу.

Головні обов'язки кандидата - реакція на жарти керівника в робочих чатах, на зустрічах, а також підтримка бесід на тему криптовалют. Причому сміятися треба голосно. Аудіозапис сміху слід прикріпити до відгуку.

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Більш того, потрібно буде працювати над пошуком співробітників, лояльних до гумору СЕО.

Підкреслюється, що вакансія секретна. Офіційна посада співробітника - менеджер з інновацій, і ніхто не повинен здогадуватися, які справжні завдання працівника. Договір про нерозголошення інформації, який передбачає великі штрафи, підписується в обов'язковому порядку.

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