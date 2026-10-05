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Українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу вже в жовтні - прогноз

Анна Косик
5 жовтня 2026, 10:38
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Графіки відключень в окремих областях України вже запроваджували, але швидко скасовували. Після наступних атак РФ ситуація може змінитися.
Українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу вже в жовтні - прогноз
У столиці можуть запровадити довготривалі відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Попенко:

  • Відключення світла в Україні можуть початися цього місяця
  • У випадку повторних атак РФ кияни можуть на довго залишитися без світла
  • Не усі об'єкти енергосистеми України добре захищені

Країна-агресор Росія почала енергетичний терор України. Кілька ударів по енергосистемі Києву вже вдалося витримати, але багато об'єктів критичної інфраструктури недостатньо захищені.

Тому голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на YouTube-каналі Суперпозиція попередив українців про можливий початок відключень світла вже у жовтні.

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Українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу вже в жовтні - прогноз
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

За його словами, наразі окупанти неодноразово атакували енергооб'єкти у Києві. Тож найвища загроза відключень існує саме для мешканців столиці.

"Наступні удари можуть привести до того, що Київ вже в жовтні буде сидіти з графіками (відключень - Главред) по 14-16 годин без світла", - наголосив Попенко.

Українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу вже в жовтні - прогноз
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео з коментарем Попенка щодо потенційних відключень світла у столиці можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Чому РФ так рано почала атакувати енергооб'єкти України

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, удари по українській генерації та мережах Росія повторює щозими, починаючи із сезону 2022–2023 років. Цьогорічна відмінність - енергетичний терор почався раніше.

Причина, ймовірно, у технологічному вікні. Москва прагне встигнути до того, як Україна напрацює дієві засоби протидії російським балістичним ракетам і реактивним безпілотникам, які вже завдали значних руйнувань.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що РФ вже б'є по окремих енергетичних об'єктах України, система наразі витримує навантаження і українці залишаються зі світлом. Однак так може тривати ще недовго.

Раніше повідомлялося, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Напередодні стало відомо, що майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Тому ситуація зі світлом цієї зими буде значно кращою.

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Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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