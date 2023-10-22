В Україні будуть блекаути, але є один нюанс – міністр енергетики

Важко прогнозувати, які будуть наслідки для енергетики через удари російських окупаційних підрозділів, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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В Україні можливі короткострокові блекаути - Міненерго / Колаж: Головред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетиці є обстріли окупантів. У країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що енергосистема країни готова до зимового періоду. Держава підготувала систему захисту від російських ракетних атак.

За словами міністра, на даний момент важко сказати, якими будуть наслідки атак військ РФ на енергетичну інфраструктуру України. Обстріл може відновитися після того, як похолодає.

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"Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, - це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть - це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи є ще впроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо", - сказав Галущенко.

Чи будуть блекаути в Україні

Як стверджує глава Міненерго, відключення електроенергії в Україні можливе, проте "вони носитимуть тимчасовий характер".

Чи будуть проблеми із електрикою в Україні

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, скільки годин українці будуть без світла найближчими місяцями. За його словами, найближчими місяцями можуть виникнути перебої з електропостачанням. Втім, фахівці працюватимуть над тим, щоб швидко відновлювати пошкоджені окупантами об'єкти.

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що на Херсон, область та низка регіонів взимку чекають проблеми зі світлом та опаленням . За її словами, з точки зору технічного забезпечення Україна готова до зимового періоду, енергетичні об'єкти відремонтовано.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла. Заступник голови МВС Олексій Сергєєв сказав, що при Кабінеті міністрів створили штаб, який оперативно вирішуватиме проблеми, що виникли внаслідок ураження росіянами критичної інфраструктури.

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