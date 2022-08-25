Українців закликали евакуюватися ще з одного міста

Мелітополь

В окупованому Мелітополі опалювальний сезон опинився під загрозою зриву, тому до його початку місцева влада закликала жителів евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, вже більше місяця в Мелітополі немає газу.

"Опалювальний сезон у Мелітополі - під загрозою зриву. Більше місяця в місті немає газу, з яким пов'язано 95% опалення. Перспективи появи газу немає. У Бердянську він зник 3 місяці тому, проте його подачу досі не відновили", – йдеться в повідомленні.

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Мер підкреслив, що слова російських окупантів про нібито будівництво газопроводу з Бердянська - фейк.

"До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тому необхідно по можливості евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", – закликав Федоров.

Як повідомляв Главред, 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух біля комендатури окупантів.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали вивозити з Мелітополя свої сім'ї.

12 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. В результаті в лікарню доставили відомого колаборанта Олега Шостака, який був одним з керівників виборчого штабу "Єдиної Росії" і головою пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ.

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