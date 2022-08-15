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Ешелони з Криму вже не їдуть дві доби: партизани підірвали міст біля Мелітополя

15 серпня 2022, 07:47

Окупанти почали проводити масові фільтраційні заходи, проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Взрыв, партизаны подорвали мост возле Мелитополя
Партизани підірвали міст біля Мелітополя/ Фото ілюстративне: УНІАН, Telegram Федоров

Українські партизани підірвали залізничний міст біля окупованого Мелітополя у Запорізькій області.

Через це уже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", – зазначає мер.

Після підриву моста окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах. Проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Нагадаємо, більшість військового командування російських окупантів виїхала з Херсона. У загарбників не лишилося жодного безпечного маршруту, яким вони могли б доставляти зброю, техніку і продовольство з лівого на правий берег Дніпра у Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 14 серпня, Збройні сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу. Удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

Читайте також:

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