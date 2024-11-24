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Світла буде більше: у деяких областях України змінили графіки відключень

Марія Николишин
24 листопада 2024, 11:55
183
Графіки відключення світла на 24 листопада.
Світла буде більше: у деяких областях України змінили графіки відключень
Графіки відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Графіки відключень світла на 24 листопада скоротили
  • В деяких областях обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години

Сьогодні, 24 листопада, відключень світла в деяких областях України має стати менше. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень.

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Зокрема, у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.

Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК
Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК
Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у відомстві.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що є достатньо добрі перспективи, що ці обмеження триватимуть недовго.

Генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, що постійно відстежувати графіки складно, але це необхідно. Укренерго коригує їх протягом дня, а регулярні атаки на енергосистему та великі обсяги ремонтних робіт ускладнюють створення стабільного прогнозу навіть на кілька днів вперед.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко повідомив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

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Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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