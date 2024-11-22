Графік вимкнення світла на 23 листопада: обмежень буде значно менше

Графіки вимкнення світла будуть діяти 23 листопада у період з 8:00 до 22:00.

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Графік вимкнення світла на 23 листопада / Колаж: Главред, фото: pexels

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З якої години будуть діяти графіки вимкнення світла

Для скількох черг одночасно вимикатимуть світло 23 листопада

В Україні майже протягом всього дня 23 листопада будуть вимикати світло. Укренерго вводить графіки відключення електроенергії. Про це йдеться в Telegram-каналі компанії.

Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 8:00 до 22:00.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Укренерго радить не вмикати кілька потужних приладів одночасно одразу після того, як з'явиться світло.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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