Українцям повертають гроші за комунальні послуги: кому прийде компенсація

Громадяни можуть повернути частину вартості сплаченої комуналки абсолютно законним шляхом.

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Через некоректні нарахування частині українців повернуть кошти за сплачені комунальні послуги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Недобросовісні постачальники мають повернути українцям більше мільйона гривень

Компенсацію за комуналку можна отримати після скарги у відповідний орган

Багато українців, які вчасно сплачують комунальні платіжки, навіть не здогадуються, що можуть повернути частину перерахованих грошей. Про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У 2025 році чимало постачальників житлово-комунальних послуг порушували встановлені вимоги щодо розрахунків за застосування тарифів для населення. Внаслідок цього на українських споживачів чекає компенсація у розмірі 1,16 млн гривень.

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"Захист прав споживачів — наш пріоритет. Ми оперативно реагуємо на випадки необґрунтованого підняття тарифів, адже прозорість та справедливість при їх формуванні — це базове право кожного громадянина, а не виняток", - наголосив заступник голови служби Андрій Крейтор.

Крім цього, щоб повернути собі частину коштів за сплату комунальних послуг необхідно у випадку сумнівів щодо правильності нарахувань звернутися до Держпродспоживслужби або подати скаргу онлайн. Після цього можна очікувати на відповідну компенсацію.

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Комунальні послуги в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Напередодні стало відомо, що в Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 вересня основний тарифний річний план "Фіксований" на газ не буде змінюватися для 12,5 мільйонів українських домогосподарств до кінця квітня 2026 року.

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Що таке Держпродспоживслужба України? Держпродспоживслужба України (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) — це центральний орган виконавчої влади, який відповідає за: безпечність харчових продуктів

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контроль за цінами Основні функції Держпродспоживслужби: контроль за якістю та безпекою харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, обігу та реалізації; захист прав споживачів від недобросовісної підприємницької практики; контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних норм та правил; проведення санітарно-епідеміологічного нагляду; контроль за формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін. Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та якості продуктів, які ми споживаємо, а також у захисті наших прав як споживачів.

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