Рада ухвалила та виправила закон про е-декларації

Відповідно до ухваленого закону, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.
У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила закон про публічне відкриття Е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення є-декларування.
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