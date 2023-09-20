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Рада ухвалила та виправила закон про е-декларації

Юлія Куришко
20 вересня 2023, 14:58 оновлено 20 вересня, 14:58
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Відповідно до ухваленого закону, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.
Рада ухвалила та виправила закон про е-декларації
Рада ухвалила закон про е-декларації / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила закон про публічне відкриття Е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення є-декларування.

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Верховна Рада декларации е-декларування
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