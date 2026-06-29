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Українців попередили про години пікового відключення електроенергії

Олексій Тесля
29 червня 2026, 23:14
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Українцям рекомендують переносити основне споживання електроенергії на денний час.
Українців попередили про години пікового відключення електроенергії
Українців попередили про нові відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Важливо:

  • В енергосистемі України спостерігаються пікові показники
  • Рекомендується переносити основне споживання електроенергії на денні години

Директор енергетичних та інфраструктурних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко пояснив, чому обмеження в енергосистемі України не припадають на найспекотніші години дня.

У коментарі РБК-Україна він зазначив, що хоча саме вдень через спеку українці найчастіше активно використовують кондиціонери, значна частина цього споживання компенсується роботою сонячних електростанцій.

відео дня

"Тому великих проблем (вдень - ред.) не очікується. А ввечері - так", - зазначив експерт.

У зв’язку з цим Омельченко рекомендує, по можливості, переносити основне споживання електроенергії, зокрема використання кондиціонерів, на денний період з 10:00 до 16:00.

Українців попередили про години пікового відключення електроенергії
/ Главред

Прогноз: чи можливі відключення електроенергії влітку

Раніше повідомлялося, що влітку в Україні знову можуть виникнути перебої з електропостачанням. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його прогнозом, під час тривалих періодів спеки обмеження подачі електроенергії можуть сягати 6–8 годин на добу. Він пов’язує таку ситуацію з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок яких країна втратила частину генеруючих потужностей.

Попенко зазначив, що в моменти пікового попиту українська енергосистема має обмежені можливості для покриття навантаження, що збільшує ймовірність запровадження графіків відключень.

Нагадаємо, "Главред" писав, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ.

Раніше повідомлялося, що при температурі вище +35 градусів у певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. За попереднім прогнозом, світло для українців відключатимуть максимум на 4 години на добу.

Напередодні стало відомо, що гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо температура становитиме +35 градусів і протримається три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає, і світло почнуть обмежувати.

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Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 - головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 - головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

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