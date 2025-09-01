Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

Українців, які отримують субсидії, попередили про важливі зміни.

Для кого зміниться розмір субсидії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ПФУ:

Частині українців перерахували субсидії

З вересня розмір субсидії для деяких отримувачів зменшиться

З 1 вересня 2025 року деякі українці будуть отримувати збільшені, або навпаки зменшені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Для частини отримувачів, у яких доходи сім'ї змінилися більш як на 50% протягом останніх 6 місяців, провели перерахунок пільг. Він традиційно відбувається двічі на рік - у березні і серпні.

Після серпневого перерахунку субсидії будуть нараховуватися українцям автоматично, тож звертатися до органів ПФУ отримувачам немає потреби.

"Таким чином, у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився залежно від зміни майнового стану домогосподарства", - йдеться у повідомленні.

Кому призначається житлова субсидія / Інфографіка: Главред

Хто може отримати субсидію в Україні

В Україні підтримку від держави у вигляді пільг на оплату комунальних послуг можуть отримати певні категорії населення. Знижки українцям надають у розмірі 25%, 50%, 75% або навіть 100% залежно від статусу особи.

Наразі найбільше право на такі пільги мають захисники України та соціально вразливі групи населення.

Субсидії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть отримати недоотримані кошти житлової субсидії у зв'язку із смертю одержувача. На виплату може претендувати інший член домогосподарства, якщо сума призначеної субсидії ще не була виплачена.

Раніше повідомлялося, що кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

Напередодні стало відомо, що розширити умови для отримання субсидій можуть, зокрема, дитячим будинкам сімейного типу; прийомним сім’ям, у яких на вихованні перебуває хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

