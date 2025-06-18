Низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії: як її оформити

Недоотримана субсидія надається лише в одному випадку.

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Що потрібно для виплати недоотриманої субсидії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ПФУ:

Члени домогосподарств можуть претендувати на субсидію замість її одержувача

Призначити виплату недоотриманої субсидії можуть після отримання заяви

Українці можуть отримати недоотримані кошти житлової субсидії у зв'язку із смертю одержувача. Про це повідомили на сайті Пенсійного Фонду України.

Зазначається, що на виплату може претендувати інший член домогосподарства, якщо сума призначеної субсидії ще не була виплачена. Така особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів ПФУ.

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Для звернення за недоотриманою субсидією надаються такі документи:

свідоцтво про смерть отримувача субсидії;

документи що посвідчують особу заявника;

реквізити банківського рахунку заявника.

"Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої субсидії у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії законодавством не передбачена", - попередили в ПФУ.

Кому призначається житлова субсидія / Інфографіка: Главред

Субсидії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні з 1 травня Пенсійний фонд почав автоматичний перегляд житлових субсидій, при цьому окремі категорії громадян отримують допомогу без додаткового звернення.

Напередодні стало відомо, що експерименти, що стосувалися спрощення процедури подання заяв на отримання субсидій і пільг для оплати комунальних послуг, виявили низку недоліків. Зокрема було виявлено труднощі в комунікації з постачальниками комунальних послуг та ОСББ. У зв’язку з цим уряд пропонує повернутись до більш деталізованих форм звернень.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадили новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 травня право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сімְ’ї.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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