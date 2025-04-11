Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

Якщо сім'я платить за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж, вона може отримати субсидію.

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Українцям нагадали порядок отримання субсидій / колаж Главред, фото УНІАН

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Виплата призначається з місяця звернення, а розраховується двічі на рік

Під час подання заяви слід вказати всіх зареєстрованих

Програма житлових субсидій для українців доступна не тільки під час холодів - звернутися за субсидією до Пенсійного фонду можна в будь-який місяць року, розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Виплата призначається з місяця звернення, а розраховується двічі на рік - на опалювальний і неопалювальний сезон. У разі зміни цін і тарифів на комунальні послуги повторно звертатися не слід, перерахунок розміру субсидії здійснюється автоматично, йдеться в повідомленні на сайті Мінсоцполітики.

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Якщо сім'я сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж, вона може подати документи для призначення субсидії в один зі способів:

поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши в пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Порядок подання заяви на субсидію

Українцям радять під час подання заяви вказати всіх зареєстрованих, а також зазначити тих, хто фактично проживає у квартирі чи будинку.

Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось із сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, у відповідному полі декларації вкажіть, що його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не враховуватимуться.

Тобто, якщо в житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

У разі якщо ви ВПО, то вказувати про зареєстрованих осіб у домогосподарстві не потрібно. Під час звернення ви декларуєте склад свого домогосподарства, а фактичне місце проживання за адресою звернення за субсидією підтверджується довідкою ВПО.

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