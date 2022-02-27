Путін вже використовував дві третини військової сили для вторгнення в Україну - CNN

/ скріншот

Володимир Путін використовував дві третини загальної бойової потужності Росії, яку він застосував для вторгнення в Україну. За оцінками Міністерства оборони США, По Україні запустили понад 320 ракет, повідомляє CNN.

Це "як і раніше означає, що у нього є третина за межами України, що важливо", заявив журналістам у неділю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За оцінками США, "станом на сьогодні вранці" російські сили "запустили понад 320 ракет".

За словами чиновника, більшість з цих ракет є "балістичними ракетами малої дальності".

Як повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту - Київський та Житомирський напрямки.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

Читайте також: