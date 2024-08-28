Україна збільшує контроль на Курщині: Зеленський сказав, де ЗСУ 'надзвичайно складно'

Українські воїни збільшують розмір територій, які контролює Україна у Курській області, а також поповнюють обмінний фонд, розповів президент.

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Українські війська просуваються на Курщині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента,

На Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, наразі дуже складна ситуація. Російські окупанти зосередили на цьому напрямку свої основні сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції", - зазначив президент.

Глава держави також заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який доповів про прогрес у проведенні операції в Курській області. За його словами, українські захисники розширюють контроль над територією Курщини та поповнюють обмінний фонд.

відео дня

"Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що перенесення військових дій на територію Росії зменшує тиск, який росіяни могли б спрямувати на Донеччину.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив, що під час Курської операції українські воїни взяли під контроль 1 294 квадратних кілометри території та 100 населених пунктів. Також українські військові поповнили обмінний фонд, взявши в полон 594 російських військових.

Також Україна планує утримувати захоплену територію в Курській області РФ "деякий час", тоді як Росія готує контрнаступ, щоб повернути ці землі. Заступник директора ЦРУ Девід Коен зазначив, що, незважаючи на відсутність намірів анексувати територію, ЗСУ зміцнюють оборонні лінії.

Як раніше повідомляв Главред, російське командування перекидає військові підрозділи до Курської області з менш пріоритетних ділянок фронту. На Курщині помітили підрозділи, які раніше діяли на Сіверському напрямку, а також в районі Часового Яру.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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