'Буде важка битва': в ЦРУ впевнені, що Україна прагне зберегти території на Курщині

Росія готує контрнаступ, щоб відбити території на Курщині в ЗСУ, проте росіян чекає "важка боротьба", заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен.

https://glavred.net/ukraine/budet-tyazhelaya-bitva-v-cru-uvereny-chto-ukraina-hochet-sohranit-territorii-na-kurshchine-10592384.html Посилання скопійоване

Росія готує контрнаступ, щоб повернути території Курської області / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, Сухопутні війська ЗС України

Українські війська планують зберегти захоплену ними частину території в Курській області РФ на "деякий час". Водночас Росія готує контрнаступ, щоб спробувати повернути території на Курщині. Про це заявив у середу заступник директора ЦРУ Девід Коен, пише Reuters.

За його словами, хоча Київ не планує анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і мають намір утримувати частину території "протягом певного періоду часу". Коен підкреслив, що росіяни зіткнуться з "важкою боротьбою" через вже укріплені оборонні позиції ЗСУ.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – наголосив Коен. відео дня

Заступник директора ЦРУ зазначив, що російському диктатору Путіну доведеться зіштовхнутися з негативною реакцією суспільства Росії через втрату території.

Що таке ЦРУ? Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив, що під час Курської операції українські воїни взяли під контроль 1 294 квадратних кілометри території та 100 населених пунктів. Також українські військові поповнили обмінний фонд, взявши в полон 594 російських військових.

Також президент України Володимир Зеленський спростував будь-який зв'язок між Курською наступальною операцією українських військ та переговорами в Катарі, про які повідомляли західні ЗМІ. Він наголосив, що ці дві події не пов'язані, і дії ЗСУ у Курській області мають інші цілі, ніж обговорення енергетичних питань.

Як повідомляв Главред, сьогодні у російських військових пабліках почалася паніка через нібито новий прорив ЗСУ, але вже не в Курській, а в Бєлгородській області. Начебто приблизно з 8 ранку триває бій ЗСУ з російськими прикордонниками біля села Нехотєєвка Бєлгородської області. Україна поки що офіційних коментарів не давала.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред