Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людей

Ворожий обстріл Сумської області знищив краєзнавчий музей та квартири в Конотопі. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблої.

Атака на Конотоп 20 травня: що відомо про наслідки

Що відомо про атаку РФ на Конотоп:

В одній з багатоповерхівок зруйновано три поверхи

Рятувальники врятували з пошкодженої будівлі трьох людей

Ліквідували пожежі одразу на п'яти локаціях

У ніч на 29 травня російська армія масово атакувала Сумську область дронами. Окупанти завдали удару по місту Конотоп. За попередніми даними, травмовано 8 осіб. Також є жертви.

Як повідомили в ДСНС, під прицілом ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі.

Рятувальники працювали на п'яти різних локаціях. Також залучалися рятувальники з обласного центру та кінологічні розрахунки.

У багатоквартирному житловому будинку в результаті удару зруйновано перекриття з другого по четвертий поверх. Вдалося врятувати трьох людей.

Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупинялися.

Станом на 11:14 відомо, що в Конотопі на місці нічної російської атаки в одній із зруйнованих квартир на третьому поверсі рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблої літньої жінки

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як писав Главред, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував енергетичний об'єкт в Одесі. В результаті удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.

В ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

Також у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Країна-агресор РФ змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення, пише Business Insider.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, проте вона вже виглядає як нова оперативна модель", - підкреслив експерт.

На думку Анохіна, ключове завдання таких дій полягає не лише в ураженні об'єктів інфраструктури, а й у психологічному впливі на населення.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

