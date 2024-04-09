УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна розробила план нового контрнаступу

Яна Ставська
9 квітня 2024, 22:40
Однак Зеленський поки що не називає термінів його реалізації - ЗСУ необхідна сучасна зброя.
Україна розробила план нового контрнаступу
Президент виключив переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про розроблений план контрнаступу, але поки не може "обіцяти" його реалізацію.

В інтерв'ю BILD Зеленський наголосив, що в України немає альтернативи - тільки перемога.

"Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату", - відповів він.

відео дня

Контрнаступ ЗСУ 2024 року

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не тільки оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США і в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою протягом ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України.

За його словами, для цього ЗСУ потрібна зброя, зокрема зі США.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але у Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", - додав президент.

На запитання про переговори з Путіним Зеленський відповів чітко: Україна не може "довіряти" країні-агресорці, адже Кремль неодноразово порушував обіцянки.

"Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, - після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. (...) Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися", - розповів Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Напередодні Главред писав, що російські окупанти на бронетехніці змогли зайти в місто Красногорівка Донецької області - ворог просунувся і зайшов у Красногорівку з південного сходу. Росіяни змогли перейти залізницю з району Мар'їнки.

Крім того, ЗС РФ захопили село, за яке воювали з серпня 2022 року, - Первомайське на Авдіївському напрямку. У мережі публікують кадри з російським триколором на руїнах знищеного агресором населеного пункту.

Водночас, за інформацією Інституту вивчення війни, українські війська пішли в контратаку біля Авдіївки і відбили деякі позиції.

За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (близько 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися

Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися

23:39 Україна
Удари України по НПЗ Росії: у США назвали причину, чому вони проти

Удари України по НПЗ Росії: у США назвали причину, чому вони проти

23:00 Україна
Україна розробила план нового контрнаступу

Україна розробила план нового контрнаступу

22:40 Україна
Всі головні новини

Популярне

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання 8813

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild 4603

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild

Росіяни вперше застосували танкенштейн для наступу: в Bild оцінили тактику РФ 3843

Росіяни вперше застосували "танкенштейн" для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті 3361

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

Останні новини

00:29

Путіністка Евеліна Бльоданс розповіла про смерть наркозалежної сестри

00:11

Лобода показала дорослу красуню-дочку

09 квітня, вівторок
23:40

Коханка Путіна просить повернути його мережевий ресторан

23:39

Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися

23:04

Дружина Романа Сасанчина втратила дитину і розкрила подробиці трагедії

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
23:00

Удари України по НПЗ Росії: у США назвали причину, чому вони проти

22:40

Україна розробила план нового контрнаступу

22:24

Бої за Роботине: у ЗСУ відреагували на інформацію про прорив окупантів

22:00

Олександр Невзоров. Що спільного у росіян і папуасівВідеоблоги

Реклама
21:35

Чому хитрі узбеки п'ють гарячий чай у спекуВідео

21:29

Рослини в’януть і гинуть: чому не можна поливати квіти зверху

21:28

У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі - Foreign Policy

21:08

Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

20:47

Росіяни вперше застосували "танкенштейн" для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

20:30

DeepState: росіяни захопили село, за яке билися з серпня 2022 року

20:28

39-річна Слава Камінська зробила пластику - що перекроїла співачка

20:19

"Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити

19:58

Причина неочевидна: чому не можна викидати котячі фекалії в унітазВідео

19:47

Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями

19:36

"Бронь" цирків від служби в армії: Мінкульт спробував пояснити скандальне рішення

Реклама
19:20

Путініст Кіркоров злетів з котушок і публічно познущався з Пугачової

19:18

"Здійсни мрію": історія 11-річного волонтера Владислава Романова

19:17

Втратила дітей, чоловіка і батьків: історія бойової медикині, у якої РФ вбила всю родину

19:10

Очікуємо масованих ракетних атак з використанням всього смертоносного лайнаПогляд

18:50

"Вони з нас сміються": РФ запросила Україну на "Ігри дружби" - реакція Мінспорту

18:21

Росія зосередилась на ударах по трьох областях, є "затишшя" у масованих атаках

18:08

"Це більше не фантазія": Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі

17:59

Удар по ЗАЕС: в ГУР розповіли, звідки запускались дрони для обстрілу станції

17:42

"Був добровольцем": на війні загинув український актор Андрій Доманський

17:33

У Зеленського запитали про наступ Росії на Харків: він поділився прогнозомВідео

17:24

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild

17:08

"Мені дуже прикро": Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак

16:52

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання

16:52

"Це не моя історія": Аліна Гросу розповіла, чи живе разом із другим чоловіком

16:51

Пережиток радянщини: чому не можна білити дерева навесні - наслідки шокують

16:47

РФ планувала перекинути в Чорне море МРК "Серпухов": у ГУР розкрили деталіВідео

16:36

Як помити витяжку на кухні: що зробити, щоб домогтися ідеальної чистоти

16:33

Як позбутись поганого запаху в холодильнику: геніальний лайфхак

16:32

"Ворогів переміг, росіян обгадив": Максим Галкін здивував сміливим вчинком

16:25

Що не можна робити 10 квітня, щоб не довелося плакати: прикмети

Реклама
16:00

Як зробити добриво з картопляного лушпиння для троянд і кімнатних квітів

15:40

"Пампушка" з "Бріджертонів" здивувала відвертою фотосесією для глянцю

15:34

Росія ударила по Харкову: є прильоти по підприємству, палають будівлі

15:20

Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

15:18

"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

15:05

Артем Пивоваров засвітив обручку на безіменному пальці і заговорив про одруження

15:04

Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ

14:49

Окупанти розстріляли десятки полонених бійців ЗСУ: в ОГП розкрили страшні деталі

14:35

Тільки щасливчик помітить кота за 7 секунд: надзвичайно заплутана загадка

14:29

Як часто потрібно міняти туш для вій: жінки вражені відповіддю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Володимир Зеленський новости
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти