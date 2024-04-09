Україна розробила план нового контрнаступу

Однак Зеленський поки що не називає термінів його реалізації - ЗСУ необхідна сучасна зброя.

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Президент виключив переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про розроблений план контрнаступу, але поки не може "обіцяти" його реалізацію.

В інтерв'ю BILD Зеленський наголосив, що в України немає альтернативи - тільки перемога.

"Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату", - відповів він. відео дня

Контрнаступ ЗСУ 2024 року У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не тільки оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США і в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою протягом ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України.

За його словами, для цього ЗСУ потрібна зброя, зокрема зі США.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але у Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", - додав президент.

На запитання про переговори з Путіним Зеленський відповів чітко: Україна не може "довіряти" країні-агресорці, адже Кремль неодноразово порушував обіцянки.

"Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, - після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. (...) Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися", - розповів Зеленський.

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Напередодні Главред писав, що російські окупанти на бронетехніці змогли зайти в місто Красногорівка Донецької області - ворог просунувся і зайшов у Красногорівку з південного сходу. Росіяни змогли перейти залізницю з району Мар'їнки.

Крім того, ЗС РФ захопили село, за яке воювали з серпня 2022 року, - Первомайське на Авдіївському напрямку. У мережі публікують кадри з російським триколором на руїнах знищеного агресором населеного пункту.

Водночас, за інформацією Інституту вивчення війни, українські війська пішли в контратаку біля Авдіївки і відбили деякі позиції.

За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (близько 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

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