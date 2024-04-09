Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild

За даними ЗМІ, російські окупанти змогли висадити десятки військових в Красногорівці і тепер ворог контролює кілька житлових районів в місті.

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Війська РФ зайшли до Красногорівки - Bild / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти на бронетехніці змогли зайти до міста Красногорівка Донецької області. Про це повідомляє аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, російські окупанти змогли просунутись та зайти до Красногорівки з південного сходу. Зазначається, що росіяни змогли перейти залізницю з району Мар'їнки.

"Поки не з'являться докази протилежного, доводиться припускати, що Росія успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки і тепер займає кілька житлових районів на південь і північ від залізничних шляхів", - пише Рьопке. відео дня

Місто Красногорівка знаходиться за 20 кілометрів на захід від Донецька, недалеко від села Старомихайлівка. Перед початком війни там проживало близько 15 000 осіб.

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Бої за Красногорівку - наступ росіян на Сході України

Нагалаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 лютого 2024 року Сили оборони України змогли вибити російські війська з Красногорівки.

Також, , як зазначено у звіті Інституту з вивчення війни (ISW) за 9 квітня, українські війська розпочали контрнаступ біля Авдіївки і змогли відбити деякі позиції

За словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, російські окупанти можуть розгорнути наступ не лише на Харківському напрямку, а й на Горлівському.

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