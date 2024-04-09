Втратила дітей, чоловіка і батьків: історія бойової медикині, у якої РФ вбила всю родину

Окупанти вбили всю родину Олесі. Вона мала в Італії високооплачувану роботу, але повернулася в Україну і приєдналася до лав ЗСУ як бойова медикиня.

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Всю родину Олесі вбили окупанти, після цього медика пішла у ЗСУ/ колаж: Главред, фото: фотографія, надана Олесею для "УП"; 31 окрема механізована бригада

Олеся втратила всю свою родину під час повномасштабної війни – російські окупанти вбили обох її дітей, чоловіка, батьків і двох братів. Це сталося через сім місяців після початку російського вторгнення в Україну.

Жінка мала високооплачувану роботу в Італії й могла спробувати почати життя заново, але натомість вона покинула все, повернулася в Україну і приєдналася до лав Збройних сил України. Зараз вона служить бойовою медикинею у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Свою історія Олеся розповіла виданню "Українська правда".

Стала хірургом в Італії

Дитинство Олесі пройшло в Луганську. Коли їй виповнилося 18, вона поїхала на заробітки в Італію. Там дівчина встигла попрацювати на різних роботах – і підлоги мила, й овочі в полі збирала, й офіціанткою була. При цьому паралельно вона ходила на курси, щоб вивчити італійську мову.

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Пізніше вона в Італії закінчила медичний коледж, у якому вчилася 5 років, і здобула спеціальність медсестри. Здобуваючи освіту, Олеся ще й паралельно працювала офіціанткою. Жінка влаштувалася і лікарню операційною медсестрою. Але на цьому вона не зупинилася й вивчилася на хірурга в Римському університеті Ла Сап’єнца, де навчалася 6 років. Після цього Олеся працювала в лікарні Сант Андреа в Римі, а потім перевелася в госпіталь НАТО в м. Анціо. У неї була досить вузька спеціалізація – військово-польова хірургія.

Ще під час навчання вона вийшла заміж за українського лікаря Олександра, з яким познайомилася у Києві. Пізніше чоловік також переїхав в Італію.

Але після початку війни в Україні у 2014 році чоловік Олесі вирішив піти в ЗСУ. Він влаштувався лікарем в одній з бойових частин. Після отримання дуже важкого поранення він переніс багато операцій і довго лікувався. На початку лютого 2022 року він перебував з сім’єю в Італії.

Дітей вбила ракета, яка влучила в автобус

На початку лютого 2022 року в Італії ще діяли жорсткі обмеження через коронавірус. Тоді Олександр запропонував відвезти сина і доньку до своїх батьків у Київ, щоб вони пожили у вільніших умовах. Там їх і застала повномасштабна війна, яка почалася 24 лютого 2022 року.

"Я не могла в це повірити, а потім кинулася дзвонити дітям і Саші. Але зв’язку з Києвом не було цілих два дні – ні звичайного, ні по інтернету. Я змогла додзвонитися в Маріуполь і поговорити зі своїми батьками. Це була наша остання розмова…", – згадує Олеся.

Спершу жінка дізналася про загибель своїх двох дітей. В середині березня 2022 року сестра Олександра, його батьки і четверо дітей сіли в один з евакуаційних автобусів. І в цей автобус влучила російська ракета. Усі загинули.

"Габріелю було 14, Софії 7. Сина під час вибуху викинуло з автобуса, і він ще кілька днів прожив. Але через опіки тіла понад 90% не мав шансів. Мені розповіли це київські лікарі. Я вдягла дітям браслети з номерами телефонів, тому зі мною змогли зв’язатися. Я так не хотіла відпускати їх тоді з Італії, наче передчувала, що більше не побачу…", – пригадує жінка.

Батьків розстріляли окупанти в Маріуполі

Пізніше Олеся дізналася, що її батьки, які проживали у Маріуполі, також були вбиті російськими окупантами. Загарбники дізналися, що батьки Олесі допомагали через зелені коридори евакуювати з міста вихованців дитячих будинків. Подружжя звинуватили у викраденні дітей, а далі просто розстріляли на вулиці.

"Їхні тіла пролежали місяць, тоді на вулицях було багато розстріляних чи вбитих. Потім загиблих згребли бульдозером у великий котлован, який залили бетоном і почали зводити багатоповерхівку. Мені про все це розповів сусід, котрий зумів виїхати", – розповідає Олеся.

Захоплення Маріуполя Місто Маріуполь у Донецькій області російські окупанти захопили навесні 2022 року. З 1 березня 2022 року місто перебувало у блокаді російських окупаційних військ. Під час блокади загарбники нещадно бомбардували місто. Так, 9 березня на Маріупольський пологовий будинок №2 російські літаки скинули декілька бомб, у результаті будівля була зруйнована. Внаслідок авіаудару 17 осіб постраждали, 3 загинули. 16 березня окупаційні війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де в укритті ховалися мирні жителі та біженці. Згідно з даними розслідування "Associated Press", від авіаудару по драмтеатру загинули близько 600 осіб. 10 квітня 2022 року, більш ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення, російським окупантам вдалося повністю взяти в облогу українських військових, які залишилися на території комбінату "Азовсталь". Українські військові майже 2 місяці утримували "Азовсталь" у надскладних умовах. У середині травня розпочався організований вихід українських захисників з території заводу для подальшої домовленості про обмін з російською стороною. Маріуполь опинився в повній окупації. Загальна кількість загиблих людей у Маріуполі може сягати 100 тисяч осіб, пише Вікіпедія.

Чоловік і двоє братів загинули на фронті

Олександр після загибелі дітей замкнувся у собі, розповідає Олеся. За її словами, він картав себе, що одразу не вивіз дітей, а мобілізувався в тероборону на початку повномасштабної війни.

У вересні 2022 року Олександр загинув – коли він евакуював поранених з поля бою, в його автомобіль влучила протитанкова керована ракета.

"Поховали Сашу аж у березні 2023-го поруч із могилами дітей у Києві. Я не була там поки жодного разу – не можу знайти в собі сили. Навіть фото їхні не можу дивитися…", – зазначила Олеся.

Крім цього, на війні також загинули двоє її молодших братів, які були військовими.

Після цього жінка не витримала, покинула роботу хірурга в Італії, приїхала в Україну й вступила до лав ЗСУ. Зараз вона служить бойовою медикинею у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Війна в Україні

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