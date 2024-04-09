Удар по ЗАЕС: в ГУР розповіли, звідки запускались дрони для обстрілу станції

В ГУР наголосили на тому, що російські окупанти вирішили зімітувати пуски ударних дронів по ЗАЕС з боку України.

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В ГУР відреагували на удар дронами по Запорізькій АЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН, WB GROUP

Російські війська зімітували обстріл Запорізької атомної електростанції із використанням дронів. Ціль ворога полягала в тому, щоб звинуватити в ударі по ядерному об'єкту українських військових. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, ворог почав нову хвилю провокацій з боку Росії щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Ці провокації спрямовані на звинувачення України в порушенні ядерної безпеки на станції.

Юсов вказав, що саме російські війська окупували Запорізьку атомну електростанцію, розмістили на її території війська і техніку, мінували територію станції і регулярно запускають ударні дрони із території ЗАЕС.

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"Ось сьогодні (Росія - ред.) вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна - по ядерним об'єктам жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції", - додав представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удар по ЗАЕС 8 квітня - реація ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про погіршення безпекової ситуації на Запорізькій атомній електростанції через дії російських загарбників.

Під час масштабної ракетної атаки на Україну 22 березня о 5:10 ранку була відключена зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

20 січня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС.

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