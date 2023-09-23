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Україна застосовує ракети Нептун, але є один нюанс - Буданов

Андрій Ганчук
23 вересня 2023, 17:03 оновлено 23 вересня, 17:12
Сили оборони України застосовують всі озброєння, які знаходяться на балансі військ, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Буданов, Нептун
Україна модернізує ракети Нептун, але поки їх замало - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, РНБО

Україна у війні з агресором Росією застосовує всі види озброєнь, включаючи ракети Нептун. Проблема полягає в тому, що держава в умовах військових дій не може виробляти такі ракети в достатній кількості – немає ліній для масового виробництва. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю The War Zone він розповів про те, що Україна, як і раніше, працює над модернізацією і розвитком ракети Нептун. ЗСУ використовують на полі бою всю зброю, яка є, проте зараз в країні немає ліній для масового виробництва таких ракет. Тому є проблеми з їхньою кількістю.

"Перелік різноманітних дронів, які виробляються в Україні, зараз досить великий, і ми використовуємо все, що можемо. "Нептуни" знаходяться в процесі розвитку, який ще триває і вони удосконалюються і удосконалюються. Але проблема з ними полягає в тому, що ми не маємо лінії, щоб виробляти їх багато. Отже, проблема в кількості тих, що є", - пояснив Буданов.

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Також Кирило Буданов підкреслив, що через обмежену кількість таких ракет ключовими цілями для Нептуна є засоби ППО російських окупантів. Згодом прогалини в обороні окупантів будуть використані для проведення інших військових операцій.

Ракети Нептун

Минулого року, 14 квітня, армія України потопила крейсер "Москва". Флагман Чорноморського флоту РФ було знищено двома протикорабельними ракетами Нептун. Розтрощення "Москви" стало найдорожчою втратою окупантів у війні.

Журналісти проекту The War Zone писали, що Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви. Згідно з їхніми даними, дальність ракети - близько 400 кілометрів, її вже застосовували для знищення ЗРК С-400 в захопленому Криму.

Ракету Нептун випробували в боях з РФ, перший удар був по фрегату "Адмірал Ессен", розповів командувач Військово-Морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа. За його словами, Росія настільки не вірила в міць української зброї, що відправила до зони ураження флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва".

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ГУР Міноборони України Нептун війна Росії та України Кирило Буданов
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