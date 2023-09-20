Ракету Нептун випробували в боях з РФ, перший удар був по "Адмірал Ессен" - ВМСУ

Росія не вірила, що в України є потужна зброя, тому послала до зони ураження флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва", зазначив Олексій Неїжпапа.

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ЗСУ в квітні минулого року підбили ракетами Нептун російський фрегат "Адмірал Ессен" / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україна не встигла провести повноцінні випробування вітчизняної протикорабельної ракети Нептун і у зв'язку з нападом військ агресора Росії перевіряла ракету вже в реальних боях із російськими окупантами. Першим під удар потрапив фрегат "Адмірал Ессен". Загарбники не вірили в міць українського далекобійного озброєння і послали до зони ураження флагман Чорноморського флоту, крейсер "Москва". Про це заявив командувач Військово-Морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа.

У коментарі The Wall Street Journal він розповів про те, що ракета Нептун спочатку повинна була пройти попередні випробування, проте заходи не встигли провести через повномасштабний напад Росії. Тому ракету випробовували вже на реальних цілях - в боях з ворожими військами.

Україна атакувала Адмірал Ессен ракетами Нептун

За словами Неїжпапи, армія України завдала ударів ракетами Нептун (на початку квітня минулого року, - ред.) по фрегату російських окупантів Адмірал Ессен. Але системи радіоелектронної боротьби корабля РФ завадили ракетам. Фрегат отримав незначні пошкодження, декілька моряків отримали поранення.

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Олексій Неїжпапа також підкреслив, що, незважаючи на інцидент, росіяни не повірили, що у ЗСУ є "справжня ракетна зброя, і продовжували намагатися домінувати в наших районах". Тому вони відправили до зони ураження крейсер"Москва".

Ракети Нептун у війні з Росією

14 квітня 2022 року, на другий місяць війни з агресором Росією, ЗСУ двома протикорабельними ракетами Нептун потопили крейсер "Москва". Українські ракети розтрощили флагман ворожого Чорноморського флоту, а сам корабель став однією з найдорожчих втрат загарбників у війні.

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви, написали журналісти проекту The War Zone. За даними журналістів, дальність ракети становить близько 400 км і її застосували для знищення ЗРК С-400 "Тріумф" в окупованому Криму.

В Євпаторії 14 вересня було знищено російський ЗРК "Тріумф". За даними журналістів, операцію провели СБУ і ВМС. Удар був нанесений ракетами Нептун.

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