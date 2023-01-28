Україна отримає танки Т-72: експерт розповів, що чекає окупантів на полі бою

Експерт каже, що це хороші танки, які можуть нам суттєво допомогти.

Олександр Мусієнко / mil.in.ua, скріншот

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки танки Т-72 знадобляться Україні на полі бою.

"Модернізовані Т-72 радянського зразка протягом цього року нам буде направляти Чехія, Польща і, можливо, Словаччина. Тобто тут ми можемо розраховувати ще на 50-70 танків такого зразка. Ці танки непогано оснащені, і їх теж потрібно сприймати як якесь посилення ЗСУ. Тому що на Т-72, так само, як і на польських Twardy, встановлені прилади нічного бачення, у них є поліпшена броня, збільшена потужність двигуна", - говорить він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

За його словами танки Т-72 - це не аналог Леопардів.

"Це, звичайно, не аналоги "Оеопардів" або "Абрамсів", але це теж хороші танки, які можуть нам істотно допомогти і зіграти певну роль під час ведення контрнаступальних дій", - додав експерт.

Нагадаємо, Україна отримає танки Leopard 2. Німеччина прийняла рішення не тільки поставити їх Києву, але і дозволити іншим країнам відправляти Leopard Україні. Крім того, вже незабаром німці почнуть вчити українських солдатів управляти такими танками.

У Кремлі з побоюванням відреагували на рішення ФРН щодо танків Leopard 2 для України. У директорській Путіна пригрозили Берліну "наслідками". Мовляв, такий крок "залишить неминучий слід" на відносинах двох країн.

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