У курортній Затоці на пляжі двоє людей підірвались на міні: є загиблі та постраждалі

У Затоці на міні підірвались дві людини / pixabay.com

У курортній Затоці Одеської області на міні підірвались двоє людей. Врятувати їх не вдалося, постраждалі загинули. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше. Нагадую про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.", - написав Братчук.

У Білгород-Дністровській міськраді зазначили, що сталося це на базі відпочинку "Рута". Загиблими є два будівельники.

Також відомо, що одна людина поранена.

"На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло дві і поранено одну людину", - повідомляє ОК "Південь".

Нині на місці події працюють вибухотехніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному селі Грибівка Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці, повідомили місцеві поліцейські.

За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга.

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