У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в затоці: є загиблі / скріншот з відео

У соціальних мережах був опубліковано відеоролик вибух міни на пляжі в курортному селищі Затока (Білгород-Дністровський район). Спочатку його оприлюднив у себе в Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як пізніше прокоментував ситуацію спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, від вибуху на місці загинули двоє чоловіків. А ще один отримав поранення.

На опублікованих кадрах видно, що під час вибуху в морі навколо міни перебували близько десяти осіб.

При цьому, у зв'язку із загрозою вибуху мін, влада Одеської області ввела жорстке обмеження на відвідування узбережжя Чорного і, відповідно, купання на пляжах. Однак, на жаль, місцеві жителі регулярно ігнорують цю заборону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному селі Грибівка Одеської області під час довпавши в море підірвався чоловік. Він загинув на місці, повідомили місцеві поліцейські.

За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга.

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