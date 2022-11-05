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Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - Кулеба

5 листопада 2022, 07:53

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про домовленості з партнерами про передачу систем ППО і ПРО Україні.

ППО, Кулеба
Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року / УНІАН

Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО і ПРО. Отримати їх наша країна може вже до кінця поточного року.

З такою заявою виступив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, пише ZN.ua

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки до тих пір, поки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. В роботі дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду з деякими країнами. Є речі, які на перспективу опрацьовуються. Коли вони будуть реалізовані, ви дізнаєтеся. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогодні вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ПВО Дмитро Кулеба
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